La ministre de l’économie et de la planification, Feriel Ouerghi Sebaï, s’est entretenue, mercredi, avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Joey Hood.

En toile de fond de cette rencontre, l’examen de l’état d’avancement des projets et programmes de coopération mis en œuvre dans plusieurs domaines liés au développement humain et économique, dont notamment l’appui aux micro-entreprises opérant dans le secteur du tourisme alternatif, l’artisanat et les énergies renouvelables.

L’entretien a également porté sur la coopération économique entre la Tunisie et les Etats-Unis, notamment au niveau des échanges et des investissements, ainsi que sur les possibilités et opportunités qui s’offrent aux deux parties en vue de les promouvoir davantage.

La rencontre a par ailleurs été l’occasion de réaffirmer la volonté commune des deux parties de booster le rythme des investissements américains en Tunisie dans des secteurs prometteurs à haute valeur ajoutée scientifique, notamment à la lumière des avantages préférentiels accordés par notre pays ainsi que les réformes engagées en Tunisie en vue d’améliorer le climat d’affaires et des investissements.

A ce titre, les deux parties ont fait part de leur satisfaction du « niveau distingué » qui caractérise les relations bilatérales, soulignant la disposition des deux pays à les consolider davantage au service des intérêts des deux pays amis.