Le transporteur national Tunisair annonce mardi, avoir mis en ligne un nouveau service au niveau du call center adapté à la « Vente à distance ».

Et de préciser que « le client peut réserver, acheter un billet, un service ou même modifier un billet d’avion Tunisair, à tout moment, avec l’aide d’un téléopérateur de la compagnie ».

« Il peut accéder, aussi, aux tarifs et horaires des vols, ainsi qu’aux conditions tarifaires qui y sont rattachées pour faire la réservation et accomplir l’opération de paiement, en toute sécurité via un lien sécurisé, qui lui sera transmis instantanément », a encore noté la compagnie.

Il convient de noter que le call center accueille les appels des clients 7 jours/7 , du lundi au samedi de 8h00 au 18h00, et le dimanche de 8h00 à 14h00.