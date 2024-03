La Tunisie, pays fondateur de la francophonie, n’aura eu de cesse d’œuvrer, avec ses pairs francophones, de dynamiser la famille francophone pour une action plus solidaire, plus efficace et plus innovante pour répondre aux aspirations des peuples francophones, a affirmé, mercredi, le ministère des Affaires étrangères dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie.

Le département a souligné, en cette journée qui coïncide avec la célébration de la Fête de l’indépendance, la détermination de la Tunisie à prioriser les principes de dialogue, d’égalité, de respect mutuel, de diversité, de solidarité et de paix, fondements de toute action francophone commune.

La Tunisie réitère son appel pour que les déclarations s’accompagnent de mouvements concrets pour mobiliser l’engagement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) afin de mettre fin à l’offensive barbare et au génocide commis par les forces de l’occupation israélienne et ses alliés contre le peuple palestinien, précise la même source.

La Tunisie célèbre le 20 mars de chaque année la Journée Internationale de la Francophonie, en commémoration de la signature, le 20 mars 1970, à Niamey, de la convention créant l’Agence de Coopération Culturelle et Technique, devenue depuis l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).