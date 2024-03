Le champion du monde tunisien de taekwondo Mohamed Khalil Jendoubi s’est adjugé la médaille d’or des 13e Jeux Africains organisés au Ghana, après sa victoire, dimanche, en finale des moins de 63 kg face au Sénégalais Bocar Diop.

De son côté, la championne arabe Ouhoud Ben Aoun a décroché le précieux métal des -53 kg grâce à sa victoire en finale devant l’Ivoirienne Bouma Coulibaly.

Grâce à ces performances, le bilan de la Tunisie s’élève à 61 médailles (12 or, 20 argent et 29 bronze) lui permettant de se classer 5e au tableau des médailles derrière l’Egypte (91 or, 5 argent, 30 bronze), le Nigeria (27 or, 22 argent, 30 bronze), l’Afrique du Sud (25 or, 29 argent, 38 bronze) et l’Algérie (22 or, 30 argent et 37 bronze).