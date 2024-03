Les Nuits ramadanesques du Centre culturel international de Hammamet (CCIH) connues par “Au clair de la lune” ou “Layali El Kamar” sont de retour cette année du 22 au 30 mars 2024 dans une édition réfléchie pour porter les “Nuits pour la Palestine” en résonnance avec les événements douloureux dans la Bande de Gaza.

Cette manifestation, informe la maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, ne peut être qu’a l’écoute de cette réalité dramatique pour faire d’un concert de musique un acte culturel de solidarité et de soutien à la cause palestinienne.

Depuis son lancement, cet événement ajoute la même source, a été une plateforme pour mettre en avant des expériences artistiques plurielles et ouvertes pour une variété de genres musicaux qui marquent la scène musicale et artistique tunisienne autour toujours de la présence d’un instrument central, le piano, qui fait la particularité de cette manifestation dont la programmation sera dévoilée dans les prochains jours.