La 6ème édition du festival Gabès cinéma Fen sera organisée du 27 avril au 1er mai 2024, a annoncé la direction du festival dans un communiqué publié hier samedi.

Pour sa sixième édition, le festival de Gabès a choisi une programmation qui se veut “à l’écoute de la réalité qui dépasse toute imagination et propose de montrer ce que le cinéma a pu réaliser face aux catastrophes, en mettant l’accent sur le cinéma dé- colonial”, précise le même communiqué.

Le programme de ce festival sera axé sur le cinéma palestinien contemporain et son histoire à travers les œuvres de réalisateurs étrangers qui racontent la résistance du peuple palestinien et la lutte des peuples.

Selon la direction du festival, cette édition se veut une plateforme de dialogue, d’échange et de réflexions autour de l’histoire de l’image et des arts visuels.

Gabès festival Fen maintient au cours de sa 6ème édition sa programmation de projection vidéo, d’ateliers et de résidences artistiques et s’intéressera aux premières expériences et aux artistes contemporains.