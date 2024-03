Le mois de Ramadan représente une occasion en or pour réfléchir à une transition vers un mode de vie plus respectueux de l’environnement et plus durable, estime l’alliance “Ummah for Earth (Oumma pour la Terre), une alliance à vocation environnementale destinée à la communauté musulmane dans le monde.

Cette alliance, qui compte actuellement 22 organisations dans le monde, a lancé un appel aux Imam pour profiter du mois saint et exhorter la communauté musulmane à adopter des pratiques écoresponsables et durables, à travers la réduction du gaspillage alimentaire et la révision des modes de consommation.

L’alliance qui concentre son action, depuis 2021, sur l’autonomisation des communautés et des initiatives environnementales locales a publié, par ailleurs, une lettre adressée aux Imams sur son site Web en plus d’un guide de sensibilisation à l’environnement pendant le mois de Ramadan. Dans ce guide, il y a des conseils pour réduire le gaspillage alimentaire et les pertes de l’eau et aussi pour la réduction des plastiques sur les tables de rupture de jeûne, l’économie d’énergie, le partage à travers les actions de charité et la bonne gestion des déchets.

“Nous pouvons vivre un Ramadan vert (…) et rendre nos décisions et nos choix quotidiens plus équilibrés et plus sages et nous pouvons contribuer à la lutte contre la crise du climat à partir de nos maisons”, lit-on sur le site de l’alliance.

Pour rappel, “Ummah for Earth” est un projet mondial coordonné par Greenpeace MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) qui cherche à engager le dialogue avec les communautés de la diaspora musulmane sur la justice climatique.