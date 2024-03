Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, a appelé à la finalisation des travaux de maintenance et de réaménagement du barrage d’El Aroussia, situé dans le gouvernorat de La Manouba, sur l’oued de Medjerda, en vue de renforcer les systèmes d’irrigation et d’eau potable dans les plus brefs délais.

Cet appel s’inscrit dans le cadre d’une visite d’inspection effectuée, samedi, par le ministre pour suivre l’avancement des travaux de réaménagement du barrage d’El Aroussia.

Lancés en 2020 moyennant une enveloppe estimée à 66,2 MD, les travaux de réaménagement du barrage d’El Aroussia devraient s’achever en novembre 2024, selon le département de l’Agriculture.

Réalisé en 1954, le barrage d’El Aroussia se caractérise par son rôle essentiel dans les réseaux d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation pour les districts du Grand Tunis, du Sahel et de Sfax.

Selon des données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), le taux de remplissage de l’ensemble des barrages du pays a atteint 37,3% à la date du 11 mars 2024.

Le niveau de remplissage varie d’un barrage à un autre. Il s’élève à 64% au barrage Bouhartema, 50% à celui de Sidi El Barrak, 42% à Sidi Salem, 32% à Sejnane, 31% Bir Mcherga, 28% à Joumine, 26% à Siliana, 22% à Sidi Saad,17% à Mallegue et 4% à Nebhana.

Les réserves en eau dans ces barrages se sont élevées à 862,502 millions de m3 contre 995,258 millions de m3, à la même date 2023 enregistrant, ainsi, une baisse de 132,756 millions de m3.

Les apports en eau dans les barrages, le 11 mars 2024, se sont élevés à 3,290 millions de m3, dont 3,277 millions de m3 ont approvisionné les barrages situés au nord.