A l’occasion de l’équinoxe du printemps, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise le 23 mars 2024 à partir de 21h, une soirée astronomique ramadanesque ayant pour thème “Au clair de la Lune”.

La responsable du Pavillon Univers à la cité des sciences, Sarra Snoussi a déclaré, vendredi à la TAP, que le programme de cette soirée comprend deux conférences. La première, intitulée “la Lune”, fera découvrir les mystères et les caractéristiques fascinantes de la Lune et les prochaines alunissages. La deuxième porte sur le thème “Les équinoxes”. Elle explique les mouvements relatifs des astres et leurs conséquences sur les saisons et les phénomènes astronomiques.

Le programme comporte, également, des observations par les télescopes de la Lune et la planète géante Jupiter ainsi qu’un voyage à travers le cosmos avec un spectacle de tourisme stellaire, explorant la classification des étoiles et offrant ainsi une perspective unique sur l’immensité de l’univers.

Des interludes musicaux viendront enrichir cette soirée astronomique. L’entrée est libre et gratuite.