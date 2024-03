L’inauguration des nouveaux locaux de l’Institut français de Sousse qui se veut un outil performant au service de la créativité dans la région, est prévue pour le début du mois de mai 2024, avec une exposition ayant pour thème le “Dialogue des Mondes”, informe l’IFT.

Dans ce contexte, l’IFT a lancé un appel à participation, dans l’objectif d’attirer des talents divers pour contribuer à cet événement, soulignant ainsi un soutien continu au développement culturel de la région.

Le thème de cette exposition inaugurale, le “Dialogue des Mondes”, évoque un voyage artistique au-delà des frontières géographiques, temporelles et artistiques, un dialogue vivant, un pont entre les mondes, où les différences sont célébrées et les similitudes révélées, où les artistes sont invités à exprimer leur vision personnelle.

Cette thématique, ajoute l’IFT, éveille à la fois la curiosité et l’imagination où chaque œuvre devrait être le point de convergence entre des univers multiples, offrant au visiteur un voyage transcendant les limites.

L’appel est ouvert aux artistes ou collectifs artistiques (toutes disciplines confondues), résident(e)s et/ou originaire(s) de Sousse et ses environs ainsi qu’aux artistes ou collectifs ayant déjà exposé précédemment avec des propositions d’installations numériques, en duo ou en groupe répondant au thème “Dialogue des Mondes”.

Dans le cadre de son action culturelle dans la région de Sousse, l’Institut propose au large public une programmation artistique et culturelle de conférences, des rencontres littéraires et de débat d’idées, de spectacles et de concerts, d’expositions, de projections cinématographiques, autour de la création contemporaine tunisienne, française et francophone.