La délégation sportive tunisienne qui participe actuellement aux Jeux Africains à Accra, au Ghana, a récolté 46 médailles (7 or, 18 argent et 21 bronze) à l’issue des épreuves d’hier mercredi.

La Tunisie occupe la cinquième place au tableau des médailles derrière l’Egypte, leader avec 115 médailles (65 or, 27 argent et 23 bronze), l’Afrique du Sud, deuxième avec 77 médailles (22 or, 22 argent et 33 bronze), le Nigeria, troisième avec 55 médailles (22 or, 13 argent et 20 bronze) et l’Algérie, quatrième avec 81 médailles (21 or, 27 argent et 33 bronze).