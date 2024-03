Après quelques heures de l’annonce dans la nuit de dimanche à lundi des grands vainqueurs de la 96ème Cérémonie des Oscars Awards, Hollywood Arab Film Festival (HAFF) a félicité la cinéaste tunisienne d’avoir réussi à s’inscrire dans la course même si son film “Les filles d’Olfa” ne figure pas dans la liste des grands vainqueurs, parmi les 321 films en lice dans 25 catégories.

“Nous sommes fiers de son exploit et de celui du film “Four Daughters” qui a bien cartonné au niveau de l’industrie du film arabe ” ajoute le Festival du Film Arabe d’Hollywood souhaitant “à cette talentueuse cinéaste plein de succès dans sa brillante carrière cinématographique”.

Après une moisson foisonnante de distinctions dans de prestigieux festivals du monde notamment de Cannes (quatre prix), et tout récemment du César du meilleur documentaire et du prix du meilleur documentaire au festival The Independant Spirit Awards à Santa Monica (USA), “Four Daughters”, bien qu’il n’en s’est pas sorti vainqueur de la statuette dorée des Oscars Awards, récompensant les meilleures œuvres cinématographiques produites au cours de l’année écoulée, a marqué une entrée historique, pour la cinéaste et pour le cinéma tunisien, dans les annales de la compétition de ce prestigieux rendez-vous cinématographique américain.

Nommée dans la catégorie documentaire dont l’Oscar 2024 a été remporté par l’ukrainien Mstyslav Cherov pour son film “20 Days in Mariupol”, Kaouther Ben Hania a rivalisé avec deux femmes cinéastes, la chilienne Maite Alberdi pour “La Mémoire éternelle” et la canadienne Nisha Pahuja avec “Tuer un tigre”.

Avec ce cinquième long métrage “original dans sa forme et poignant dans son contenu”, Kaouther Ben Hania, signe en tant que scénariste, monteuse et réalisatrice, sa première entrée en 2023 à la compétition officielle de la 76ème édition du Festival de Cannes, et en 2024 à la 96ème Cérémonie des Oscars aux Etats Unis d’Amérique où le film est disponible depuis quelques jours sur Netflix-USA.