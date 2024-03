La sélection tunisienne de para-athlétisme s’est à nouveau illustrée, lors de la deuxième journée du 18e Grand Prix international handisport de Tunis, disputée mercredi au stade d’athlétisme de Radès en s’adjugeant 9 médailles dont 5 or, 1 argent et 3 vbronze.

A l’issue de cette journée, la Tunisie occupe la première place du tableau des médailles avec un total de 25 médailles (12 or, 7 argent et 6 bronze), devant l’Algérie (11 or, 11 argent et 4 bronze) et le Maroc (9 or, 6 argent et 1 bronze).

Le précieux métal est revenu mercredi à Bochra Rzouga au concours du disque (F53) en réussissant un lancer de 10,44 m, Wassim Salhi à l’épreuve du club (F32) avec un jet de 34,15 m, Jihène Azaiez au poids (F46) avec 11,06 m, Raja Jebali au poids (F40) qui a réalisé un jet de 8,5 m et Rouay Jebabli au 1500 m (T12) en parcourant la distance en 3:50.71.

De son côté, Nourhène Belhaj Salem a décroché la médaille d’argent du lancer du poids (F40) avec un jet de 7,84 m tandis que les médailles de bronze sont revenues à Rim Abdelli au poids (F40/ 6,85 m), Amir Soltane au poids (F11 / 11,95) et Mohamed Malek Enghazou au 200 m (T37 / avec 29 min 83 sec).

Pour rappel, le meeting de Tunis est qualificatif au championnat du monde de Kobé (Japon) et aux Jeux Paralympiques de Paris-2024.