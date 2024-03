Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a, dans le cadre de sa participation à la 161e session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel, eu une rencontre avec son homologue égyptien, Sameh Shoukry.

La réunion a été l’occasion de souligner la profondeur des liens entre les deux pays frères et les moyens de diversifier davantage la coopération bilatérale, ainsi que la coordination et la consultation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, au premier rang desquelles la cause palestinienne.