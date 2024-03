Fermeture des sociétés de collecte et de traitement suite au non respect des cahiers de charges

Environ 700 tonnes de déchets médicaux dangereux demeurent stockées dans les entrepôts des sociétés de collecte et de traitement des déchets médicaux à Gafsa “Green Gafsa” et “Sud Environnement”, fermées, il y a trois ans, suite au retrait de leurs permis d’exercice, en raison de non respect des cahiers de charges régissant leur profession.

L’arrêt des activités de ces sociétés pose plusieurs défis, notamment en ce qui concerne la collecte et la gestion des déchets de soin, note un récent rapport , du Forum tunisien des Droits économiques et sociaux (FTDES).

“Ces déchets représentent désormais un réel danger, d’autant plus qu’ils ne sont soumis à aucun contrôle de la part des autorités de tutelle”, lit-on dans le document du FTDES.

Il a noté que la crise des déchets médicaux à Moularès persiste en raison des répercussions directes des déchets générés par divers établissements de santé, sur la sécurité de l’environnement et à la santé des habitants.