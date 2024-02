COP 28, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, organisée à Dubaï en décembre 2023, a été couronnée par un accord qualifié d’historique, ouvrant la voie à une transition graduelle des économies nationales vers la Neutralité Carbone, bannissant les énergies fossiles et utilisant exclusivement les énergies renouvelables.

L’économie “bas carbone” entend répondre au redoutable défi que constitue le réchauffement climatique pour le développement des sociétés humaines. Avec la croissance ininterrompue de la population mondiale et du volume de l’économie, l’Homme est de plus en plus préoccupé par les questions environnementales soulevées par l’exploitation énergétique, allant de la fumée aux nuages chimiques et aux pluies acides, en passant par le réchauffement climatique global lié à l’augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Le changement des concepts liés à l’énergie, à l’économie et aux valeurs, permettra peut-être de tracer un nouveau chemin menant à la culture écologique : rejeter le modèle de croissance du 20ème siècle, utiliser directement de nouvelles technologies et instaurer de nouveaux mécanismes, mettre en valeur l’économie bas carbone et un mode de vie écologique et consacrer de ce fait la société durable qui protège l’homme et son environnement.

C’est dans ce cadre que Inside ESG, premier cabinet tunisien de mise en place de stratégies ESG et Empreinte Carbone, se propose d’organiser en partenariat avec le Tunisia Green Building Council, les 25 et 26 Septembre 2024 à Hammamet, les premières journées nationales de l’économie “bas carbone”, Tunisia Low Carbon Economy 2024, en partenariat avec plusieurs organismes nationaux et internationaux qui ont adhéré à son initiative avant-gardiste.

Cet événement s’inscrit dans le droit fil de la stratégie tunisienne qui vise la migration vers une économie verte, protectrice de l’environnement et à faibles émissions de CO 2.

Tunisia Low Carbon Economy 2024 sera un forum international à multiples rencontres de haut niveau, animées par des experts nationaux et internationaux, qui permettraient l’échange d’expériences et expertises et la présentation de mécanismes innovants et de solutions performantes, en rapport avec le thème principal du Forum :

-ESG

-Empreinte et Bilan Carbone

-Crédits Carbone

-Industrie Verte

-Efficacité énergétique

-Energies renouvelables (Photovoltaïque, Hydrogène vert, etc.)

-MACF (Mécanismes d’ajustement carbone aux frontières européennes)

-Certification “Empreinte carbone”

-Finance verte

-Transport intelligent

-Smart Cities

-Green IT

-Green Building

-Green Health Care

-AGROVOLTAICS

Mécanismes d’ajustement carbone aux frontières européennes –MACF :

Une attention très particulière sera accordée aux Mécanismes d’ajustement carbone aux frontières européennes –MACF, pour sensibiliser les entreprises tunisiennes et inciter les entreprises exportatrices tunisiennes à être UP TO DATE et se conformer aux nouvelles exigences et normes européennes afin d’éviter la taxe carbone qui sera applicable à partir de 2026. (Environ 90 Euros la Tonne). Des experts nationaux et internationaux animeront plusieurs panels à cet effet.

En marge du Forum, se tiendra une exposition destinée à promouvoir les produits et services des opérateurs nationaux et internationaux dont l’activité se rapporte à l’économie Bas Carbone, ainsi que ceux des partenaires de l’organisation.

En clôture, une cérémonie en l’honneur des entreprises tunisiennes qui auront adopté une politique Bas Carbone performante, sera organisée.