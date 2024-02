Près de trois-cent mille dinars seront consacrés au programme d’autonomisation sociale et économique des familles vulnérables et en situation particulière au gouvernorat de Siliana au titre de l’année 2024, a indiqué à l’Agence TAP, la commissaire régionale de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors à Siliana, Aida Ben Nasr.

Les délégations de Bou Arada, Kesra, Siliana-Sud ont été choisies en tant que régions d’intervention en priorité, ce choix a été fait selon les indicateurs du développement, a précisé la responsable régionale.

Une enveloppe de 100 mille dinars sera allouée pour chaque délégation, soit une moyenne de 20 familles bénéficiaires de ce programme au niveau de chaque délégation.

Selon la même source, les dossiers des bénéficiaires sont en train d’être collectés, pour les présenter ultérieurement à un comité régional pour examen, notant que toutes les délégations de Siliana avaient bénéficié de ce programme d’autonomisation économique.

Par ailleurs, le comité régional a approuvé, récemment, 14 dossiers, dans le cadre du programme ”Samida” pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violences, a-t-elle précisé, ajoutant que 7 femmes ont obtenu une enveloppe totale d’environ 10 mille dinars pour réaliser des projets dont un dans le domaine de la pâtisserie traditionnelle locale et 6 autres liés aux secteurs de l’élevage de bétail.

La commissaire régionale de la femme a signalé que le programme ”Samida” est toujours en cours pour accepter les dossiers qui seront traités par le comité régional.