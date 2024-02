Le ministre de la santé, Ali Mrabet, participe aujourd’hui jeudi, à la réunion du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la santé, qui se tient à Amman (Jordanie), en présence de plusieurs Ministres arabes de la Santé et représentants d’organisations arabes de la santé.

Selon un communiqué publié par le département, le ministre aura, en marge de cette réunion, plusieurs rencontres avec des responsables dans les secteurs des médicaments et de la numérisation, en plus d’examiner les perspectives de coopération entre les ministères tunisien et jordanien de la Santé et discuter de nombreux sujets d’intérêt commun dans le domaine de la santé.