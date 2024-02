Pour sa 18ème édition qui se tiendra du 15 au 18 août 2024, le Festival Cinémas d’Afrique-Lausanne (Suisse) a lancé un appel à films. Les cinéastes tunisiens peuvent candidater avant le 15 mars 2024. Leurs courts, moyens ou longs métrages (fiction, documentaire, animation ou expérimental) doivent, entre autres, avoir pour sujet l’Afrique et avoir été produits dès janvier 2022.

Le Festival cinémas d’Afrique – Lausanne est une manifestation annuelle, unique en son genre en Suisse, qui offre une programmation originale de films en provenance ou concernant les pays africains.

Il oeuvre pour la promotion et la diffusion des cinémas africains, le soutien aux cinéastes, la sensibilisation artistique, tout en conservant sa dimension de divertissement culturel et convivial pour le public. Au programme, plus de 50 films : fictions, documentaires, dessins animés, de la comédie grand public à l’enquête historique plus pointue, en passant par des courts-métrages ou des premières oeuvres de jeunes cinéastes.

Le Festival vise à montrer des oeuvres cinématographiques récentes, inédites ou peu diffusées, et de faire rencontrer les cinéastes, artistes et professionnels invités.

Grâce à l’adhésion du public, à l’intérêt des médias et à la reconnaissance des professionnels, la manifestation a pris de l’ampleur et connaît une notoriété grandissante à l’échelle locale ainsi que dans les milieux spécialisés du cinéma africain.

Pour rappel, le cinéma tunisien a affiché une forte présence à la 17ème édition du Festival Cinémas d’Afrique-Lausanne en 2023, avec une sélection de sept films entre courts et longs métrages sortis entre 1994 et 2022. Le programme a été ponctué également d’une rétrospective et d’une masterclass “exceptionnelle” avec la productrice Dora Bouchoucha, en collaboration avec la Cinémathèque suisse.