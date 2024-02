13 médailles pour la Tunisie à l’Open international de judo de Tunis

La sélection tunisienne seniors de judo a remporté 13 médailles dont 3 or, 1 argent et 9 bronze, à l’issue des épreuves de l’Open international de Tunis, disputées samedi et dimanche, à la salle de l’Ariana.

Les médailles d’or ont été l’oeuvre de Oumaima Bdioui (-48 kg), Chaima Sidaoui (-57 kg) et Sarra Mzoughi (+78 kg), tandis que l’unique médaille d’argent est revenue à Arij Akkab (-78 kg).

Les médailles de bronze ont été obtenues par Ons Romdhani (-63 kg), Marwa Chamkhi (-57), Mariem Jmour (-57 kg), Rahma Tibi (-52 kg), Maram Jmour -70 kg) et Zeineb Troudi (+78 kg) chez les filles, et par Fraj Dhouibi (-60 kg), Aziz Harbi (-66 kg) et Wahib Hdiouech (+100 kg) chez les garcons.

A l’issue du tournoi, la Tunisie s’est classée deuxième derrière l’Algérie (3 or, 2 argent et 7 bronze).

Le tournoi a été marqué par la participation de 198 judokas (67 filles et 131 garcons) représentant 35 pays.