La sélection tunisienne de judo (cadets) s’est classée deuxième à l’Open international de Tunis à l’issue des épreuves de la catégorie disputées vendredi à la salle de l’Ariana.

Les judokas tunisiens ont totalisé 19 médailles (4 or, 5 argent et 10 bronze) derrière les athlètes algériens (10 or, 6 argent et 10 en bronze).

La première journée du tournoi réservée aux épreuves juniors a vu les représentants tunisiens dominer la compétition avec 15 médailles (6 or, 3 argent et 6 bronze), devant le Khazakstan (5 or, 1 argent et 3 bronze) et l’Algérie (1 or, 6 argent et 10 bronze).

Les épreuves seniors de l’Open de Tunis, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris-204, débutent ce samedi avec la participation de 35 pays.