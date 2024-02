La participation de la Tunisie à la première fenêtre des éliminatoires de l’Afrobasket 2025, prévue du 23 au 25 février courant à la salle de Monastir, et les objectifs du Cinq national pour la période à venir ont été au centre d’un point de presse tenu mercredi par la Fédédartion tunisienne de basket-ball (FTBB).

Le président de la fédération, Ali Benzarti, a indiqué à cette occasion, que la Tunisie accueillera la fenêtre des éliminatoires des groupes E et B qui réuniront huit équipes, rappelant que le cinq national, tenant du titre, évoluera dans le groupe E aux côtés de l’Angola, de la Guinée et du Kenya, tandis que le groupe B est composé du Cap-Vert, du Nigeria, de l’Ouganda et du Maroc ou Libye. Ces deux derniers joueront un tour préliminaire les 18 et 20 février pour déterminer l’équipe qualifiée à cette fenêtre.

Dressant le bilan de la participation tunisienne au dernier championnat arabe organisé au Caire et au Tournoi international de Dubai, le dirigeant tunisien a estimé que ces deux compétitions ont été bénéfiques pour les joueurs afin de rester compétitifs, même si les résultats n’étaient pas probants, insistant sur le fait que l’équipe tunisienne est en phase de construction. Une mission, a-t-il dit, qui a été confiée au nouvel entraineur francais Mehdy Mary, désigné en décembre dernier en remplacement du Portugais Mario Palma.

Concernant la composition du staff technique national, Benzarti a déclaré à l’agence TAP, qu’il sera composé d’un assistant et d’un préparateur physique francais qui seront annoncés dans les prochains jours outre l’entraineur-adjoint Mourad Bel Hassine. Quant au Directeur Technique National de la fédération, le dirigeant tunisien a précisé que Sami Bouzid a été désigné pour ce poste en attendant l’accord du ministère de la Jeunesse et des Sports.

S’agissant de sa candidature pour un nouveau mandat à la tête de la fédération, Benzarti qui dirige l’instance fédérale depuis 2006, a affirmé que “si le règlement le permet”, il se représentera en vue d’achever son projet qui consiste à laisser une bonne génération de basketteurs”.

De son côté, le nouveau coach du Cinq tunisien (43 ans), qui avait notamment dirigé les sélections françaises des U18, U19 et U20, a précisé qu’il est lié avec la Fédération tunisienne de basket-ball par un contrat objectif, affirmant que son principal objectif est de construire une équipe compétitive au niveau continental et international.

“Le basket-ball tunisien a besoin d’un nouveau rebond”, a souligné le technicien francais qui précise que le cinq national entamera le 9 février un nouveau stage de préparation au cours duquel il intégrera les jeunes joueurs et les plus expérimentés en vue de se mettre dans les meilleures dispositions avant les éliminatoires de l’Afrobasket.

“On a enregistré des progrès au cours des derniers tournois disputés au Caire et à Dubai, ce qui nous aidera à poursuivre le travail en vue de développer notre identité et notre projet de jeu. Notre objectif est de reconstruire une équipe nationale performante à moyen terme et cette fenêtre nous servira d’étape transitoire”, affirmé Mehdy Mary à l’agence TAP.

Concernant les chances tunisiennes lors des éliminatoires de l’Afrobasket, le sélectionneur national a estimé qu'”il est encore trop tôt d’évaluer les capacités des joueurs et de se prononcer sur leurs chances de qualification, car la sélection tunisienne est à une passation de témoin entre l’ancienne et la nouvelle génération”.

Rappelons que 20 équipes réparties en cinq groupes de quatre équipes chacun prennent part aux éliminatoires de l’Afrobasket-2025. Chaque équipe jouera deux fois contre chaque adversaire de son groupe dans un format “tournoi” sur trois fenêtres, qui auront lieu en février et en novembre 2024 et en février 2025.

A l’issue de ces éliminatoires, les 16 meilleures équipes d’Afrique disputeront le tournoi le plus important, l’AfroBasket 2025.

Voici le programme des matches des groupes E et B:

Salle de Monastir

23 février 2024

11h00 : Cap-Vert – Ouganda (Gr B)

14h00 : Nigeria – (Maroc ou Libye) (Gr B)

17h00 : Tunisie – Kenya (Gr A)

20h00 : Angola – Guinée (Gr A)

24 février 2024 :

11h00 : Ouganda – Nigeria (Gr B)

14h00 : Kenya – Angola (Gr A)

17h00 : Guinée – Tunisie (Gr A)

20h00 : (Maroc ou Libye) – Cap-Vert (Gr B)

25 février 2024 :

11h00 : Guinée – Kenya (Gr A)

14h00 : (Maroc ou Libye) – Ouganda (Gr B)

17h00 : Tunisie – Angola (Gr A)

20h00 : Cap-Vert – Nigeria (Gr B)