Chargé par le président de la République Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, conduira la délégation tunisienne qui prendra part à la réunion du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye.

Cette réunion aura lieu, lundi, à Brazzaville, capitale de la République du Congo, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères tiendra des rencontres avec des ministres et des responsables africains, en vue de renforcer les concertations politiques et la coopération aux niveaux bilatéral et multipartite.