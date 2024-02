L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA) organisera, les 23 et 24 avril 2024, une rencontre internationale en Tunisie sur le secteur des composantes aéronautiques.

Le directeur central à la FIPA a indiqué à TAP que cette rencontre enregistrera la présence de 200 sociétés internationales spécialisées dans l’industrie aéronautique. L’objectif de cette rencontre est de mieux faire connaitre le secteur de l’aéronautique en Tunisie et les avantages compétitifs du pays.

Il a mis l’accent sur la hausse de la demande des constructeurs aéronautiques, notamment, le constructeur d’avion, Airbus, faisant remarquer que face à cette forte demande, les constructeurs aéronautiques devront identifier des zones pour l’industrie des composantes d’avions et la Tunisie constitue un partenaire important.

Il a, également, relevé que le monde est orienté vers l’industrie des avions de petite taille, très commercialisée, précisant que cette question est une opportunité importante pour la Tunisie qui dispose d’un tissu industriel et une main d’œuvre qualifiée.

Il a fait remarquer que la Tunisie est un site industriel caractérisé par l’industrie des composantes aéronautiques, citant la zone industrielle d’El Mghira (gouvernorat de Ben Arous), banlieue Sud de la capitale

Il a indiqué que des visites de terrain seront programmées à la zone industrielle d’EL Mghira, à l’occasion de cette rencontre, pour que les participants prennent connaissance des différentes unités et sociétés étrangères qui y sont installées

Il a indiqué que la FIPA organisera, les 26 et 27 juin à Tunis, le Forum de l’investissement en Tunisie sous la présidence du ministère de l’Economie et de la planification, dans son édition 2024-2025, pour promouvoir le site Tunisie notamment la présentation des lois et législations dans le domaine de promotion de l’investissement.