Les superficies emblavées jusqu’au 25 janvier 2024, ont atteint 940 mille hectares sur 1,194 million d’hectares programmés, selon les dernières données publiées mercredi, par l’ONAGRI.

Ces superficies sont réparties à raison de 803 mille hectares au nord et 137 mille hectares au centre et au sud. Environ 560 mille hectares ont été ensemencés en blé dur, 25 mille hectares en blé tendre, 346 mille hectares en orge et 8,5 mille hectares en triticale.

Les superficies de céréales irriguées ont atteint 82837 hectares soit 99% de la superficie programmée (83 mille hectares), contre 72 mille hectares durant la même période de la saison dernière. Ces superficies se répartissent entre 60 mille hectares de blé dur et 22 mille hectares d’orge.

Environ 174 mille quintaux de semences sélectionnées ont été mis à disposition des producteurs dans les régions, outre 8 mille quintaux qui ont été directement vendus par les sociétés de production.

En ce qui concerne l’avancement de l’opération d’approvisionnement en engrais chimiques, le taux d’approvisionnement en Superphosphate (TSP Super 45) a atteint 51% (15180 tonnes distribuées sur 30 mille tonnes programmées), tandis que celui du Diammonium phosphate (DAP) s’élève à 45% (68 221 tonnes distribuées sur 150 mille tonnes programmées).

L’approvisionnement en ammonitrate a atteint un taux de 34% (86 mille tonnes distribuées sur 250 mille tonnes programmées).

L’Onagri a, en outre, fait savoir que le Groupe chimique tunisien dispose d’un stock de 4 mille tonnes d’ammonitrate dans le centre de Gabès et 17 mille tonnes dans le centre de stockage de Gobellat (Béjà).

S’agissant des cultures fourragères, la superficie ensemencée en fourrages d’automne est estimée au 25 janvier 2024, à 251 mille hectares (80% de la surface programmée) contre 279 mille hectares durant la même période de la saison dernière.

La régression de la superficie ensemencée en fourrages au 25 janvier 2024, s’explique essentiellement par le déficit pluviométrique enregistré durant les mois de septembre, octobre et novembre 2023 dans la plupart des régions de production et la baisse des quantités de semences disponibles.

La superficie de fourrages irrigués a atteint au 25 janvier courant, 36,4 mille hectares soit 77% de la superficie programmée. Cette catégorie de culture est également en baisse par rapport à la saison précédente en raison notamment de la diminution des apports aux barrages et du repli des ressources de la nappe phréatique au niveau des zones irriguées.

Les superficies de fourrages irrigués par les eaux traitées se sont établies à 661 hectares sur 826 hectares programmés (61%).

Pour ce qui des légumineuses, 68,8 mille hectares sont programmés pour la saison 2023/2024 dont 2,5 mille hectares de cultures irriguées.

Concernant les cultures industrielles, 21 mille hectares de colza sont programmés pour la saison 2023/2024 contre 8,4 mille hectares cultivés durant la saison 2022/2023.

Les superficies jusque-là ensemencées ont atteint 20 mille hectares malgré la sécheresse. L’ONAGRI a fait savoir qu’un programme de sensibilisation a été réalisé au profit des producteurs dans les différentes régions de production de colza oléagineux.