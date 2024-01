L’Afrique du Sud fait face à des taux de chômage records et a besoin d’une croissance de plus de 8% durant les sept prochaines années pour remédier à ce fléau, a indiqué jeudi l’expert Kizito Okechukwu.

Durant les dernières années, le pays s’est enlisé dans un cycle de ralentissement économique sans précédent. Son produit intérieur brut (PIB) s’est contracté de 0,2% au troisième trimestre de 2023, selon l’Agence des statistiques «Stats SA». De même, le taux de chômage est resté obstinément élevé, atteignant 31,7% durant la même période.

«Sur la base de la trajectoire actuelle, le taux de chômage en 2030 pourrait potentiellement atteindre 38%», a déclaré M. Okechukwu, directeur exécutif de la fédération des start-up africaines «22 On Sloane» et coprésident du Global Entrepreneurship Network Africa.

Il a rappelé, à cet égard, que dans son Plan de développement national (NDP), le gouvernement s’est fixé pour objectif de réduire le chômage à 6% d’ici 2030, avec des objectifs intermédiaires de 20% en 2015 et de 14 % en 2020.

Toutefois, le taux de chômage en 2015 s’élevait à 24,3%, dépassant l’objectif de 20% de 4,3 points de pourcentage, a-t-il relevé, ajoutant que l’écart s’est considérablement creusé en 2020, lorsque le taux de chômage était supérieur de 18,3 points de pourcentage à l’objectif de 14%.

«Les raisons de cette augmentation sont multiples, notamment l’impact socio-économique et sanitaire de la pandémie de Covid-19, les déficits de compétences dans les secteurs émergents et critiques, les politiques inadaptées, la hausse de la criminalité, la fragmentation sociale croissante et les investissements inférieurs aux prévisions», a-t-il expliqué.

Il a, ainsi, signalé que pur atteindre l’objectif du Plan de développement de 24 millions d’emplois en 2030, le taux de croissance de l’emploi doit passer de 0,92 % actuellement à 5,91 % au cours des 7 prochaines années.

La projection actuelle, basée sur les données des 15 dernières années, prévoit un nombre total d’emplois de 17 millions sur une population de 60 millions, a-t-il relevé, notant que le pays a besoin de créer 3,21 millions de nouvelles entreprises au cours des sept prochaines années pour répondre aux défis auxquels il est confronté.