Une délégation de haut niveau du Djibouti composée de cadres du ministère djiboutien de la Femme et de la Famille, effectue une visite officielle en Tunisie du 25 au 30 janvier, pour prendre connaissance de l’expérience tunisienne dans le domaine de la femme et de la famille.

Une séance de travail s’est tenue jeudi matin au siège du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées entre les cadres de la direction Générale de la Femme et de la Famille et la délégation djiboutienne de haut niveau, conduite par la Secrétaire Générale du Ministère de la Femme et de la Famille Djiboutien, Anissa Hassan Bahdon, selon un communiqué publié jeudi.

La séance de travail a été consacrée, à informer la délégation djiboutienne sur les missions du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, les principaux systèmes juridiques et institutionnels, les projets, stratégies et plans d’action mis en place par le ministère dans les domaines liés à l’autonomisation socio-économique des femmes et des familles, en particulier dans les milieux ruraux et les zones prioritaires, dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin, la lutte contre la violence à l’égard des femmes, la prévention des comportements à risque et dans la protection de l’enfance et des personnes âgées.