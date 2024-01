La Côte d’Ivoire a réalisé une opération de “taille record” en levant 2,6 milliards de dollars via deux nouvelles obligations sur les marchés internationaux, a annoncé mardi le ministère des Finances et du Budget.

Cette transaction a eu lieu au terme d’échanges avec “plus de 120 investisseurs” lundi lors de la journée de lancement de l’opération.

Ces obligations sont d’une durée respective de 9 ans et 13 ans, a précisé le ministère dans un communiqué, saluant une “mobilisation historique” des principaux investisseurs mondiaux, aussi bien des détenteurs actuels d’obligations ivoiriennes que de nouveaux investisseurs de référence.

Elles affichent des taux d’intérêt respectifs de 6,30% et 6,85% et leur exécution simultanée est une première pour un pays d’Afrique sub-saharienne, selon le ministère.

“Bénéficiant d’un engagement de plus de 400 investisseurs, cette opération de «taille record» a permis d’atteindre un livre d’ordres de plus de 8 milliards de dollars, représentant le niveau d’ordres le plus important jamais enregistré par un pays en Afrique de l’Ouest”, a-t-il souligné.

Cet argent sera “très majoritairement” affecté au rachat ainsi qu’au refinancement d’euro-obligations de la Côte d’Ivoire et de prêts bancaires internationaux.

La réalisation de cette opération est le signe de “la confiance accordée par les investisseurs au pays dans un climat international marqué par une forte volatilité”, témoignant des “excellentes perspectives macroéconomiques” de la Côte d’Ivoire portées par “une dynamique de croissance forte, durable et inclusive dans un climat politique pacifié”, soutient le ministère.

En 2023, le taux de croissance de l’économie ivoirienne a été estimé à 7,2% par le Fonds monétaire international, qui a prédit des perspectives macroéconomiques “favorables” pour ce pays avec une croissance projetée à 7% en 2024.