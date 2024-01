La station d’art B7L9 accueille du 24 janvier au 24 mars 2024 “The Deluge and the Tree” (Le Déluge et l’arbre), une exposition collective protéiforme qui met en avant sept voix émergeantes de Palestine: Firas Shehadeh, Sarah Risheq, Nerian Keywan, Bint Mbareh, Dina Khorchid, Walid Al Wawi, Shadi Habib Allah, et le Free Palestine Poster Project initié par Mothanna Hussein.

Que se passe-t-il après la tempête ? Comment se souvenir, pleurer et continuer ? Voici quelques-unes des questions posées par les artistes dans cette exposition, dont les relations avec la Palestine varient de la distance compliquée de la diaspora à la violence et à l’étrangeté de vivre avec l’occupation, et aux défis variés de la vie quotidienne banale.

S’inspirant du poème de la poétesse palestinienne Fadwa Tuqan, ” Le déluge et l’arbre “, qui illustre un arbre qui résiste à une terrible tempête, à laquelle ses feuilles vertes et les oiseaux reviennent, l’exposition cherche à mettre en évidence les nuances et la diversité des idées de mémoire et de lieu du point de vue palestinien, à travers une sélection d’œuvres qui explore la richesse et la complexité des expériences palestiniennes et permet l’émergence de nouvelles conversations et connexions à travers les géographies et entre les peuples.

Durant près de deux mois, le public aura à voir des visions variées où chaque artiste peint et dépeint “la mémoire”, “l’espace” “l’imaginaire” “le vécu quotidien” à travers plusieurs supports: installations, vidéo, musique, photographie, peinture…