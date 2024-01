“La perception de la musique aperçu théorique des approches psycho-cognitives” est le titre d’un nouvel ouvrage en français du musicologue Wael Samoud paru en janvier 2024 .

Dans un résumé parvenu à l’agence TAP, le Laboratoire en Cultures, Nouvelles Technologies et Développement (CUNTIC) et l’Institut Supérieur de Musique de Tunis (ISMT), Université de Tunis, présentent un projet de recherche pour développer une théorie sémio-cognitive extensible, qui prend en compte les propriétés constructives et les fonctions narratives et symboliques des musiques monodiques du maqm.

L’auteur de ce projet Wael Samoud est maître-assistant, membre du Laboratoire CUNTIC, Directeur de département de la formation musicale fondamentale à l’ISMT et porteur du projet institutionnel de l’Appui à la Qualité : PAQ-DGSE-ISMT. Il a de nombreux articles scientifiques portant essentiellement sur la sémiologie de la musique, la musicologie analytique, la perception et la cognition musicale.

Edité chez “Sotumedia Editions”, ce livre est composé de 200 pages. Il aborde la question de la perception musicale sous un angle psycho-cognitif et retrace l’histoire des recherches établies dans ce domaine, en mettant l’accent sur les dimensions acoustiques des attributs sonores de la musique. L’objectif est de comprendre comment le cerveau traite les structures musicales sur la base de processus organisationnels, de discrimination , de regroupement et d’anticipation, pour créer une représentation musicale stable. L’auteur met en lumière les mécanismes psychologiques et mnémoniques impliqués dans l’écoute musicale.

L’étude de la musique suppose que l’on s’interroge sur son statut comme forme sonore véhiculaire de sens en vue d’identifier ce qui la spécifie dans sa réalité acoustique par rapport à l’auditeur. De ce fait, la dimension perceptive de la musique prend toute sa valeur comme acte nécessaire pour l’appréhension de la musique comme telle, en ce sens qu’elle permet l’accès psycho-physique de l’auditeur au matériau variable et multidimensionnel de la surface musicale de l’œuvre. Dès lors, des processus psycho-cognitifs complexes s’activent et interviennent dans le traitement et l’organisation des unités constitutives de l’événement musical perçu.

Selon l’auteur, cet ouvrage s’inscrit dans le domaine pointu de la musicologie où l’œuvre se fait contempler, penser et analyser dans son unicité perceptivo-cognitive. Lors de son déroulement effectif au sein de l’espace sonore préétabli, l’auditeur réagit en fonction de plusieurs paramètres perceptifs, avant de parvenir à lui conférer forme, sens et cohérence. Cette question du rapport entre le sensible et l’intelligible en musique a suscité l’intérêt du chercheur à pénétrer au cœur des dimensions acoustiques des attributs sonores de la musique pour en déterminer les propriétés morpho-dynamiques qui les spécifient.

Pour expliciter les mécanismes psycho-cognitives qui sous-tendent l’appréhension de la musique, cette exploration s’est appuyée sur des procédés théoriques relevant de ce champ de recherche, mais aussi sur une argumentation scientifique basée sur des données analytiques et des protocoles d’expérimentation réalisés dans cet axe.

Le livre est disponible dans plusieurs librairies tunisiennes.