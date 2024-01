L’entrepôt de stockage de médicaments au Bardo a été inauguré jeudi après-midi à l’issue des travaux de rénovation réalisés dans le cadre de la coopération entre le ministère de la santé et l’ambassade des états unis d’Amérique en Tunisie.

“Les travaux de rénovation, qui ont été réalisés moyennant des coûts estimés à 840 mille dollars, ont permis de d’équiper et de moderniser cet entrepôt de stockage de médicaments et de vaccins” a déclaré le directeur général de la direction des soins de santé de base Chekib Zedini, au cours de la cérémonie d’inauguration de l’entrepôt qui s’est déroulée en présence de la chargée d’affaires à l’ambassade des USA en Tunisie, Natasha Franceshi.

Zedini a indiqué que ce projet a été lancé depuis 2020 dans le cadre de la coopération entre le ministère de la santé et l’ambassade des USA en Tunisie, puis suspendu en raison de l’épidémie du Covid-19.

“Les travaux de rénovation de l’entrepôt de stockage de médicaments, qui est considéré comme le deuxième plus grand entrepôt de stockage de médicaments après celui de la pharmacie centrale, ont repris au cours de la deuxième moitié de l’année 2022″a-t-il précisé.

Il a affirmé que cet entrepôt assure l’approvisionnement en médicaments de tous les centres de soins de santé de base dans toutes les régions du pays, expliquant qu’il est doté d’équipements modernes de stockage à froid et d’un système informatique permettant le suivi et la gestion des stocks de médicaments et de vaccins.

De son côté, la chargée d’affaires à l’ambassade des USA en Tunisie a salué les efforts déployés par tous les intervenants et responsables ayant contribué à la réalisation du projet de rénovation de l’entrepôt de stockage de médicaments au Bardo, soulignant qu’il constitue un nouvel acquis dans le processus de renforcement de la coopération Tuniso-américaine.

Elle a souligné l’importance de cet entrepôt qui permettra de répondre aux besoins sanitaires urgents à travers de bonne pratiques de stockage de médicaments et de vaccins et autres produits sanitaires nécessitant des conditions de réfrigérations et de conservation optimales.