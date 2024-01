Des artistes tunisiens s’unissent pour les enfants vulnérables

” Œuforique ” est l’intitulé d’une exposition-vente caritative exceptionnelle de 100 œufs imaginés par 100 artistes prévue du 27 janvier au 11 février 2024 à la Librairie “Culturel” Gammarth.

Placée sous le commissariat de Amira Zili, l’exposition sera organisée par la Librairie ” Culturel ” Gammarth et SOS Villages d’enfants ” afin de célébrer l’art et la littérature, et parce que ces derniers ont aussi pour vocation de servir de belles causes “, a annoncé la Librairie sur sa page facebook.

La totalité des recettes des ventes sera reversée à l’association ” SOS villages d’enfants ” afin de contribuer à la réalisation de rêves d’enfants vulnérables, indique la même source. Chaque œuvre aura son propre prix de vente fixé par l’artiste.

Cent œufs prendront place dans cet espace communément dédié à la littérature et au savoir. Cent œufs sublimés avec amour et passion par des artistes dévoués, via des techniques différentes, des couleurs variées et des inspirations captivantes. Issus des mondes de l’art (arts visuels, mode, design et photo), chaque artiste a déployé sa créativité sur un format imposé : un œuf en bois massif plein de 30 cm de hauteur et de 20 cm de largeur.

L’œuf en bois massif plein devient ainsi un objet de collection signé, une œuvre d’art à part entière à l’instar des chefs-d’œuvre du joaillier Pierre Karl Fabergé ; objet précieux qu’Alexandre III et Nicolas II de Russie offraient à leurs épouses.

Pour le bonheur de dessiner un sourire sur le visage d’un enfant, parce qu’” on ne voit bien qu’avec le cœur ” et que ” l’essentiel est invisible pour les yeux “, comme le murmura le renard au Petit Prince. Cette réalité insaisissable mais quintessentielle impacte pleinement le cours de notre existence. C’est dans cette même perspective que l’exposition-vente caritative ‘Œuforique’ vient corroborer cette citation, lui donner tout son sens et illustrer l’amour et la sensibilité dont un artiste peut faire preuve lorsqu’il offre une partie de lui-même aux autres.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 27 janvier 2024 au sein de la librairie ” Culturel ” Gammarth à partir de 16h00. L’exposition sera visible tous les jours de la semaine, de 9h00 à 19h30.