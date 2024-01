Une première! Bravo pour un producteur tunisien d’olives et d’huile d’olive a obtenu avec succès la certification biologique en Russie, a déclaré l’organisation à but non lucratif du système de qualité russe (Roskachestvo) à TASS.

“La première entreprise d’Afrique a obtenu le statut organique après avoir terminé la procédure de certification auprès de l’autorité de certification Roskachestvo-Organic.

Le producteur tunisien Cho Company Sfax-Tunisia de la ville de Sfax a réussi la procédure de certification à deux pneus – une vérification des documents et un audit de la production avec des échantillonnages et des études de laboratoire – et possède maintenant le certificat pour les olives et l’huile d’olive”, a déclaré l’autorité de qualité.

L’octroi d’un certificat signifie que le fabricant répond à toutes les exigences de production biologique énoncées dans les normes nationales, a déclaré Roskachestvo. “Seule la disponibilité d’un certificat pertinent permet à un fabricant de marquer son produit comme biologique”, a-t-il ajouté.

Source : Economics for Tunisia, E4T, 18 janvier 2024