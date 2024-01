Le Maroc, une des équipes favorites de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football – Côte d’ivoire entrera en lice ce soir à partir de 18h face à l’équipe de Tanzanie.

Le sélectionneur de l’équipe du Maroc, Walid Regragui, a déclaré à CAFOnline « On veut ramener le trophée au Maroc. On est venus pour ça ».

Et d’ajouter : «J’espère avoir pris les meilleurs joueurs pour cette compétition. On a des certitudes au départ mais la vérité sera par rapport aux résultats. Chaque entraineur fait sa sélection par rapport à certains critères. J’ai fait le mien avec mon staff et pour le moment on est très content avec le groupe sélectionné ».

“Le Maroc n’a plus remporté la CAN depuis 1976 et court derrière un second sacre continental depuis 48 ans.”