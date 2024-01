Deux parcelles domaniales agricoles situées dans la délégation de Djerba-Midoun (Gouvernorat de Médenine) ont été récupérées, le 15 janvier 2023, par la Direction régionale des Domaines de l’Etat et des affaires foncières de Médenine.

Localisées dans les imadas d’Arco et Beni Maaguel, ces terres ont été illégalement exploitées, selon la même source. L’opération de leur restitution intervient en exécution d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de Médenine. Elle a été effectuée en présence des autorités régionales et locales et des forces de sécurité.

Les deux parcelles ont été confiées à la Direction régionale des Domaines de l’Etat et des affaires foncières de Médenine en attendant leur réaffectation conformément aux procédures en vigueur.