Une séance de travail a eu lieu, lundi, au siège du département entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et son homologue chinois, Wang Yi.

Selon un communiqué du département des affaires étrangères publié, lundi, les deux ministres ont passé en revue les relations de coopération ” historique et fructueuse ” entre les deux pays et discuté des moyens permettant de les renforcer et de les diversifier au service des intérêts des deux pays.

Prenant la parole, le ministre Nabil Ammar s’est félicité de la solidité des relations de longue date entre la Tunisie et la Chine, qui a-t-il dit, n’ont cessé de connaître une évolution remarquable depuis la rencontre tenue entre les présidents des deux pays au mois de décembre 2022 en marge des travaux du sommet arabo-chinois à Riyad en Arabie Saoudite.

Cité dans le communiqué du département, le ministre des affaires étrangères a tenu à mettre en avant la convergence des vues et des positions des deux parties autour des questions d’intérêt commun ainsi que des développements actuels survenus sur la scène régionale et internationale, notamment la question palestinienne.

A ce titre, le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé la ferme position de soutien et de solidarité de la Tunisie au peuple palestinien sur la voie du recouvrement de ses droits légitimes.

Toujours selon la même source, les deux parties ont affiché une convergence de vues autour de la nécessité de parvenir en urgence à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs saisi l’occasion pour faire part de son estime et considération à la Chine pour son soutien apporté aux efforts de développement en Tunisie, à travers la réalisation de plusieurs projets dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures, la santé, la jeunesse et les sports.

Il a réaffirmé à cet égard la volonté de la partie tunisienne de renforcer et de diversifier davantage les perspectives de coopération entre les deux pays dans divers domaines et secteurs pour englober des projets d’investissement et de partenariat dans des secteurs prometteurs, tels que le tourisme et contribuer ainsi à franchir ” un niveau d’équilibre ” dans les échanges économiques entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre chinois des Affaires étrangères a salué le dynamisme et le développement constant des relations Tuniso-chinoises ainsi que la poursuite des consultations et du soutien mutuel entre les deux pays, faisant part de la disposition de son pays à booster cette coopération et son engagement à activer les accords conclus entre les présidents des deux pays.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, effectue du 14 au 16 janvier, une visite de travail en Tunisie, à la tête d’une importante délégation chinoise de haut niveau composée du vice-ministre des Affaires étrangères et du Commerce, du vice-président de l’Agence chinoise de coopération internationale et nombre de hauts responsables.

La visite survient à l’heure où les deux pays viennent de sceller, le 10 janvier courant, le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre eux.

Au menu de la visite du responsable chinois, une entrevue avec le Président de la République, une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger et la participation à la cérémonie d’inauguration de l’Académie diplomatique internationale en Tunisie.

La visite du ministre chinois des Affaires étrangères en Tunisie est la deuxième du genre depuis celle effectuée en 2016.