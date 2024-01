La Tunisie connaîtra un temps hivernal ce mercredi 10 janvier 2023. Le ciel sera parfois très nuageux sur le nord et le centre du pays, avec apparition du verglas dans les régions ouest le matin. Des pluies éparses sont attendues sur l’extrême nord, tandis que des nuages passagers se formeront sur le sud.

Le vent sera relativement fort près des côtes, faible à modéré à l’intérieur du pays et dépassant temporairement 60 km/h en rafales sur les hauteurs ouest. La mer sera agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 8 et 12 °C sur les hauteurs ouest et entre 13 et 18 °C ailleurs.