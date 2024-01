L’équipe belge de RSC Anderlecht poursuit actuellement son stage hivernal entamé vendredi dernier à Tabarka et qui se poursuivra jusqu’au 14 janvier courant.

Ce stage organisé en collaboration avec l’Office National du Tourisme Tunisien, se déroule dans un hôtel et un complexe sportif de luxe, avec la participation de 26 joueurs.

Sur son site officiel, le club a écrit sur la ville du Nord-ouest tunisien : “Tabarka, une ville côtière de 20.000 habitants, est connue pour ses activités de plongée sous-marine et pour son corail utilisé dans la bijouterie”.

La chaine de télévision du club a également consacré une couverture de l’ambiance, des coulisses et des entraînements quotidiens de l’équipe à Tabarka, offrant ainsi une visibilité à la région tunisienne auprès des supporters de l’équipe “mauve” et des autres clubs belges ou européens.

La région de Tabarka, rappelle-t-on, est devenue depuis quelques années une destination prévilégiée des équipes et sélections arabes, africaines et européennes, et ce à l’instar du stage hivernal de l’équipe Fc Lausanne organisé en janvier 2023.

Pendant ce rassemblement hivernal, le RSC Anderlecht qui se prépare pour le match de coupe contre l’Union Saint-Gilloise et pour le second tour du championnat belge, disputera un match amical le 12 janvier contre Al Ahli SC de Tripoli, champion en titre de Libye.

Le RSC Abderlecht occupe la deuxième place du championnat belge avec 42 points, à six longueurs de l’Union Saint-Gilloise (48 points) après 20 journées de compétition.