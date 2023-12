Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a convenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, lors d’une séance de travail tenue, jeudi, à Tunis, de tenir la huitième session de la Commission mixte tuniso-russe, à Moscou, au premier trimestre de l’année 2024.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la commission représente une étape majeure sur la voie du renforcement des relations bilatérales, tout comme elle offre l’occasion de mettre à jour le cadre juridique les régissant.

Les deux ministres ont saisi l’entrevue pour faire le point sur la coopération bilatérale dans tous les domaines, y compris économique, scientifique et technique, mettant l’accent sur la nécessité d’œuvrer en vue de dynamiser les relations bilatérales, les concertations politiques et l’élargissement des domaines de coopération.

Evoquant les échanges commerciaux entre les deux pays, les deux parties ont souligné l’importance majeure que revêt la question de l’approvisionnement de la Tunisie en céréales, en engrais et en matières énergétiques.

Ils ont également convenu d’émettre conjointement, au cours de l’année 2024, un timbre-poste reprenant une partie des œuvres du peintre russe Alexandre Roubtzoff (1884-1949), qui a passé une grande partie de sa vie en Tunisie et a laissé un important héritage artistique qui reflète fidèlement la richesse historique et culturelle de la Tunisie. La réunion a également permis d’aborder les questions régionales et internationales d’actualité. A ce titre, le ministre Nabil Ammar a réitéré la “position ferme et claire de la Tunisie sur l’agression brutale sioniste contre le peuple palestinien”.

Toujours selon le même communiqué, la position tunisienne met l’accent sur la nécessité de parvenir à un “arrêt définitif et immédiat de cette agression barbare, à acheminer l’aide humanitaire urgente et suffisante au peuple palestinien et à lever le blocus injuste imposé à la bande de Gaza et à tous les territoires palestiniens”.

La position tunisienne appelle également à entamer immédiatement le processus de recouvrement des droits palestiniens imprescriptibles.

De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères a appelé à la fin des hostilités et à la nécessité d’aller de l’avant sur la voie de la recherche d’une solution politique à la question palestinienne qui soit en mesure de pouvoir garantir les droits du peuple palestinien.

En outre, les deux ministres ont échangé leurs vues sur les défis majeurs auxquels est confronté le système de gouvernance internationale à l’heure actuelle, plaidant en faveur de sa réforme de manière à ce qu’il soit démocratique, juste et équilibré et à garantir une sécurité et paix durables dans le monde.