Le déficit commercial aux prix courants s’est réduit de 53,5%, en novembre 2023, à 929,3 MD, alors qu’il atteignait 2000,8 MD en octobre 2023, indique, jeudi, l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a augmenté de 13,8 points par rapport à octobre, atteignant 85,4%, indique l’INS dans une note consacrée au commerce Extérieur aux prix courants (CVS-CEC) pour le mois de novembre 2023.

En novembre, les échanges commerciaux ont connu des évolutions contrastées. En effet, les exportations ont enregistré une hausse mensuelle significative de 7,7%, tandis que les importations ont sensiblement diminué de 9,7%. Hors produits énergétiques, les exportations ont légèrement augmenté de 1,1%, tandis que les importations ont fortement baissé, enregistrant une chute de 11,7%.

Selon l’INS, le secteur de l’énergie a contribué de manière significative à la croissance des exportations, représentant plus de 80% de cette hausse grâce à une augmentation de 118,5%.

Cependant, hors produits énergétiques, la progression des exportations a été plus modeste, atteignant seulement 1,1%.

Le secteur du textile, habillement et cuir a affiché une croissance notable de 5,9%, principalement grâce aux produits vestimentaires et accessoires. Les industries mécaniques et électriques ont également contribué à cette tendance avec une augmentation de 2,1% de leurs exportations.

En revanche, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a enregistré un repli de 5,2% en novembre, marquant ainsi un troisième mois consécutif de baisse. Les exportations minières ont diminué de 8,4% et celles des autres industries manufacturières de 0,5%.