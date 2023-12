La situation technique et financière des entreprises tunisiennes opérant dans le cadre du projet de la route côtière libyenne, reliant l’est et l’ouest du pays et les dettes libyennes envers les entreprises tunisiennes actives dans ce pays, ont été au centre de la rencontre qui a eu lieu, mercredi, en Libye, entre la ministre de l’Equipement et de l’Habitat Sarra Zaafrani et le ministre libyen des Transports du gouvernement d’unité nationale, Mohamed Salem al-Chahoubi.

La rencontre qui s’est déroulée en présence de responsables libyens et de représentants d’entreprises tunisiennes opérant en Libye a aussi porté sur les difficultés que ces dernières rencontrent dans le cadre de leur activité.

Le ministre Libyen s’est, à cette occasion, engagé à faciliter l’accès au marché libyen pour les entreprises tunisiennes spécialisées dans les infrastructures et à lever tous les obstacles entravant leurs investissements en Libye.