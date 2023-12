Un livre blanc de présentation des bioproduits issus de la recherche transfrontalière dans le domaine de la biotechnologie Blue a été élaboré dans le cadre du projet transfrontalier “ARIBiotech” (Alliance de Recherche et d’Innovation en Biotechnologie bleue pour la valorisation des déchets marins).

Ce document, qui représente une des réalisations du projet ” ARIBiotech ” clôturé le 14 décembre 2023 à Tunis, est orienté vers la création de nouveaux produits biologiques à partir de bio déchets ou sous-produits marins, selon les organisateurs du projet.

Dans une optique d’économie circulaire, cette initiative s’attache à métamorphoser les sources de pollution en opportunités durables, concourant ainsi à la préservation des écosystèmes marins tout en proposant des solutions novatrices.

” L’exploitation de la biomasse marine et la valorisation des sous-produits de la mer, que ce soit par leur utilisation directe ou l’extraction de biopolymères, émergent comme des solutions prometteuses pour une utilisation plus durable des ressources marines, tout en générant des avantages économiques accrus “, lit-t-on dans ce livre.

Vers une Alliance transfrontalière en biotechnologie bleue

Lors de la clôture du projet, une lettre d’intention pour la création de la première Alliance transfrontalière en biotechnologie bleue entre 9 laboratoires, centres de recherche, associations et startup, a été signée. Cette collaboration fructueuse pour la valorisation durable des déchets marins vise non seulement la réduction de leurs impacts sur l’environnement, mais aussi la création d’opportunités entrepreneuriales.

Le projet ” ARIBiotech “, est cofinancé par l’Union Européenne et réalisé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2014-2020. Il vise le renforcement de l’écosystème de la recherche et l’innovation en biotechnologie marine pour promouvoir la valorisation des déchets dans les ports de pêche en Sicile et en Tunisie.

En réunissant les diverses parties prenantes, dans un parcours de 18 mois de recherche et d’innovation et d’intensives activités de gestion, le projet ” ARIBiotech ” a favorisé la création d’un consensus et d’une vision commune pour l’avenir de la gestion et de la valorisation des déchets marins.

Les efforts réalisés vont permettre d’exploiter pleinement le potentiel économique et environnemental de la valorisation biotechnologique des déchets marins, contribuant ainsi au bien-être des communautés côtières et à la durabilité de nos ressources marines.

Cette nouvelle démarche de gestion innovante des déchets, basée sur la biotechnologie marine, est également une réelle opportunité économique pour la création d’emplois, de nouvelles industries ainsi que le développement d’une économie circulaire.

A ce titre, la Tunisie compte 41 ports de pêche gérés par l’agence des ports et des installations de pêche(APIP).

Les rejets en mer (pêche accidentelle, non destinée à la vente) représentent jusqu’à 50% des captures dans les activités de pêche. Cela représente plus de 100 tonnes par an de déchets organiques qui pourraient être exploités.

La valorisation de ces sous-produits est une solution potentielle aux défis liés à l’alimentation aussi bien humaine qu’animale et à l’atténuation de la pollution environnementale.