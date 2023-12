Greenov’i : un appel à projets pour soutenir les entreprises vertes en Tunisie

Les entreprises tunisiennes bénéficieront des subventions comprises entre 200 et 400 mille euros, à la faveur du premier appel à projets de ” Greenov’i “, un programme financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par Expertise France.

Baptisé ” Lead4Green “, ce projet est doté d’une enveloppe globale de 1,5 millions d’euros et propose des actions d’une durée de 18 à 36 mois. La date limite pour soumettre le dossier de candidature a été fixée au 19 janvier 2024.

L’objectif est d’appuyer les structures d’accompagnement à renforcer leur activité, de développer de nouveaux services pour accompagner des entreprises et de favoriser le développement d’entreprises vertes.

Lancé en collaboration avec le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la planification, Lead4Green s’inscrit dans le cadre de l’appui à l’éco-entrepreneuriat.

Il s’adresse aux Organisations non gouvernementales, aux associations, aux entreprises privées et publiques et aux Etablissements publics à caractère non administratif (EPNA).

Y sont également concernés les opérateurs du secteur public disposant d’une autonomie financière suffisante pour gérer le volume total de la subvention demandée.

Il cible les projets permettant de renforcer les services des structures d’accompagnement pour le développement de l’entrepreneuriat vert et contribuer à l’émergence et à l’accélération d’éco-entreprises.

Greenov’i est un projet de 12 millions d’euros qui se propose d’accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans, a-t-on rappelé. Il soutient le développement d’éco-entreprises et appuie l’adoption de modes de production sobres, durables et équitables.