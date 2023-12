Un mémorandum d’entente a été signé entre l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l’Agence nationale algérienne des produits pharmaceutiques, dans le domaine de la coopération, de l’échange d’expertise et de l’identification des besoins en ce qui concerne les médicaments et la formation, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère de la Santé.

La séance qui a réuni le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique de la République algérienne, Ali Aoun, a permis de passer en revue les différents volets de la coopération entre les deux pays frères dans le domaine de la structuration des systèmes et des industries pharmaceutiques.

Les deux parties ont discuté des moyens permettant de bénéficier conjointement de l’expérience des deux pays afin de soutenir les investissements conjoints, couvrir les besoins nationaux en médicaments et améliorer davantage les opportunités d’exportation et les investissements étrangers.

Mrabet a souligné la volonté du ministère de développer le système pharmaceutique en Tunisie et de renforcer les investissements, la recherche et l’innovation dans le domaine des industries pharmaceutiques, soulignant l’importance de créer une vision commune de l’avenir pour instaurer un partenariat fructueux avec la République algérienne démocratique et populaire, notamment avec l’achèvement de la mise en place de l’Agence Nationale de sécurité du Médicament et des produits de santé.

A rappeler que le ministre algérien de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, effectue une visite de travail de deux jours en Tunisie accompagné d’une délégation.