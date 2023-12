Le pays est en train de mettre en application les diverses composantes de sa stratégie de moralisation de l’informalité par son intégration dans le secteur organisé. Cela prend du temps !

Ministre du commerce et du développement des exportations

Le Gouvernement s’emploie à assainir le climat des affaires. C’était le message fort de Kalthoum Ben Rejeb, ministre du commerce et du développement des exportations dans son speech lors de l’ouverture officielle des JES 2023.

Elle se félicite de ce que l’IACE participe activement à donner de la hauteur au débat national sur l’économie. Et elle reconnait que l’informalité est un perturbateur endocrinien contre lequel le gouvernement redouble d’efforts pour le moraliser et l’intégrer dans le secteur organisé. Il s’agit d’œuvrer à ce que la croissance soit juste et inclusive dixit la ministre, reconnaissant de fait que l’informalité est une source d’inégalités qu’il convient d’endiguer.

Faire régner la confiance

Kalthoum Ben Rejeb soutient que le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour préserver le tissu économiques national. La prise en mains du déficit commercial, par la rectification des distorsions des divers accords de libre échange est une façon de privilégier la préférence nationale. De même les divers encouragements à l’export participent de cette même orientation. La mise en place du portail SOS export est une composante qui abonde en ce sens. Tout cela est de nature à apaiser les éventuelles craintes des chefs d’entreprises et de conforter la confiance. A l’évidence la lutte contre l’informalité devient aussi une priorité. Et la stratégie du gouvernement est en cours d’implémentation.

Une meilleure gouvernance des circuits de distribution

La ministre était bien en peine de convaincre l’assistance de la bonne volonté du gouvernement d’aller de l’avant dans la lutte contre l’informalité. Il faut dire que les résultats à ce jour ne sont pas probants.

Cependant elle a détaillé les diverses composantes d’une politique globale dont la mise en place demande un certain délai. Le decret 777 du 5/10/2020 lequel stipule le recours aux documents officiels électroniques est en cours d’implémentation.

Mais à terme rassure la ministre, cela finira par payer. La reconfiguration des circuits de production avec comme exemple la base marchande de Sidi Bouzid, en cours de réalisation et celle de Beja, en cours d’étude serviront de projets pilotes pour la récupération des opérateurs de l’informel.

La mise à niveau de Ras Jedir et des autres postes frontaliers avec l’Algérie ne manquera pas de mettre un coup d’arrêt à la contrebande, affluent majeur de l’informel. La ministre plaide la compréhension car parmi les moyens de lutte contre l’informel, il y a tous les efforts de mise à niveau des services publics et cela ne se fera que progressivement.