La coopération en matière de sécurité et de migration était au centre d’une rencontre, jeudi, entre Nabil Ammar, ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, et C?t?lin-Marian PREDOIU, vice-premier Ministre et Ministre des Affaires Intérieures de la Roumanie.

Les deux parties ont échangé les points de vue sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, en particulier la situation catastrophique et inédite dans les territoires palestiniens occupés, lit-on dans un communiqué du département.

A cet égard, Ammar a rappelé la position constante de la Tunisie en faveur du recouvrement des droits imprescriptibles du peuple palestinien et de l’arrêt immédiat du massacre des civils innocents.

Lors de cette rencontre, les relations anciennes entre la Tunisie et la Roumanie ont été mises en valeur, lesquelles s’inscrivent dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, lit-on de même source.

Les deux Ministres ont soulevé le fait que le partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne, qui remonte à 1995, a été réaffirmé par une nouvelle dynamique, qui a donné un nouvel élan à la coopération diversifiée et globale entre les deux parties et ce, à travers la signature du mémorandum d’entente en date du 16 juillet 2023, qui comprend 05 piliers interdépendants et étroitement liés, selon le communiqué.

Rappelons que Nabil Ammar effectue une visite officielle en Roumanie, les 7 et 8 décembre.