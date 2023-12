Samsung Electronics Tunisie inaugure son Showroom & Centre de Formation des solutions de climatisation

Samsung présente ses innovationsde climatisation centrale et lance la nouvelle unité extérieure de climatisation DVM S2 (VRF, Variable Refrigerant Flow), compatible avec les unités intérieures WindFree™, pour fournir un niveau optimal de confort de refroidissement et de chauffage sans l’inconfort d’un flux d’air direct.

Samsung Electronics Tunisie a inauguré, ce jeudi 30 novembre 2023, son nouveau showroomet centre de formation spécialisé dans les technologies de climatisation centraleau TANIT CENTER à la Marsa. L’inauguration a eu lieu en présence de M. BongWan Kim, Directeur Général de Samsung Electronics Tunisie, de M. Okan Tutcu, Directeur HVAC – Samsung MENA Regional HQ, ainsi qu’A.C.E,partenaire officiel de Samsung en Tunisie et les acteurs de la climatisation en Tunisie.

Dédié aux professionnels,ce showroom estunique en son genre en Afrique du Nord. Il expose une gamme complète de produits de climatisation centrale et offre aux experts du secteur des formations spécialisées pour rester à la pointe des dernières avancées technologiques.

L’évènement a souligné la position de leader de Samsung dans l’industrie HVAC et son rôle à aider les consommateurs pour une plus grande économie d’énergie à travers ses innovations durables et respectueuses de l’environnement. Samsung a abordé les défis et les opportunités dans le secteur en Tunisie et dans la région MENA, en présentant les futurs systèmes HVAC et des produits innovants qui soutiennent les efforts mondiaux de développement durable.

« Ce nouveau showroom reflète l’engagement continu de Samsung envers l’innovation et la durabilité. Nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans l’industrie HVAC en offrant des solutions avancées pour un confort optimal tout en maintenant des pratiques respectueuses de l’environnement » a déclaré M. BongWan Kim, Directeur Général de Samsung Electronics Tunisie.

Au cours de l’événement, les professionnels de la climatisation de Samsung Electronics Tunisie ont présenté les dernières technologies des produits innovants HVAC, en mettant l’accent sur les DVM S2, WindFree™ et 360 Cassette.

Les invités présents ont visité la salle d’exposition Samsung et le centre de formation Air Solutions, unique en Afrique du Nord, qui permet aux visiteurs d’expérimenter les nouveaux systèmes et les caractéristiques des solutions d’air innovantes de l’entreprise.

L’événement s’est conclu par une présentation des avantages de l’IA& SmartThings, qui représentent les produits primés de Samsung.

Cassette 360

La Cassette 360 offre un design circulaire innovant sans volet de soufflage pour une intégration architecturale élégante. La conception circulaire révolutionnaire permet aussi un refroidissement uniforme sans perte de débit d’air, établissant ainsi une nouvelle norme dans l’industrie.L’air est soufflé parallèlement au plafond (effet Coanda), minimisant ainsi la sensation de courant d’air et favorisant le brassage d’air par convection naturelle.

Avec sa technologie sans pales primée, la cassette 360 peut faire circuler l’air de manière homogène et rafraîchir confortablement tout l’espace.Grâce à cette technologie et à l’utilisation de trois ventilateurs d’appoint (Booster Fans), l’air frais peut circuler à des angles beaucoup plus faibles, en créant une zone de pression plus basse autour de la sortie circulaire, ce qui permet à l’air frais de sortir plus parallèlement au plafond et de se disperser sur une plus grande surface.

DVM S2 La Nouvelle Génération (Système Digital Variable Multi)

L’unité de climatisation extérieure à débit de réfrigérant variable (VRF) DVM S2 est dotée de technologies innovantes en étant évidemment compatible avec les unités intérieures WindFree™, offrant un refroidissement exclusif WindFree™ sans l’inconfort d’un flux d’air froid intérieur direct.

Le Samsung DVM S2 offre un confort exceptionnel et une haute efficacité énergétique, même dans des conditions climatiques extrêmes.Ses fonctionnalités intelligentes rendent l’installation et la maintenance plus faciles et plus économiques.La technologie WindFree ™ élimine les courants d’air froid brutaux et disperse l’air à travers des milliers de micro-trous à une vitesse inférieure à 0,15 m/s, ce qui contribue à créer un environnement d’air calme.

Grâce à la nouvelle fonction IA active introduite dans le DVM S2, le système peut apprendre les schémas d’utilisation des opérations de refroidissement ou de chauffage récentes et créer des performances optimisées grâce à ses algorithmes avancés d’intelligence artificielle. De plus, l’unité peut détecter les fuites de fluide frigorigène en temps réel et déterminer le meilleur moment pour les opérations de dégivrage, augmentant ainsi le confort pendant le chauffage.

