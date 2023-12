La Tunisie et l’Arménie ont signé, mardi, un accord relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques ainsi qu’un mémorandum d’entente sur les concertations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

L’accord et le mémorandum d’entente ont été signés, mardi, lors de la première session des concertations politiques entre la Tunisie et l’Arménie qui ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Les deux documents ont été signés par Mounir Ben Réjiba, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et Vahan Kostanyan, vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie.

Selon le communiqué, cette session de concertations a été l’occasion d’examiner des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont en particulier la situation dans les territoires palestiniens occupés.

A ce propos, les deux parties ont souligné l’impératif de mettre un terme aux agressions ciblant les civiles palestiniens, les hôpitaux, les écoles et les maisons de cultes à la bande de Gaza.

Ils ont, en outre, appelé à assurer, sans condition aucune, l’acheminement des aides humanitaires à Gaza et à toutes les régions de la Palestine occupée.

En marge de la 1ère session de concertations politiques entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères d’Arménie, qui lui a remis une lettre d’invitation de la part de son homologue arménien pour effectuer une visite à Erevan.