Pour la première fois depuis 2019, Société Générale (SocGen) Maroc a reçu le prix de la Banque marocaine de l’année, en reconnaissance de l’amélioration de sa situation financière, de sa nouvelle offre de produits destinée aux jeunes et du lancement du Fonds SG Social Impact.

Après deux années de non-croissance, SocGen a enregistré une hausse de ses actifs de 9,4% en 2022, avec une augmentation de capital Tier 1 de 7,1%, la meilleure depuis trois ans. Les bénéfices ont atteint plus de 1 milliard de dirhams (98 millions de dollars) avec une augmentation de 50,9 % en 2022, entraînant une augmentation du rendement des capitaux propres de 6,6 % à 9,5 %.

Après l’achèvement de son plan triennal de transformation Avenir 19-21, la banque a lancé son plan Jossour 25, axé particulièrement sur les modèles relationnels et opérationnels, l’innovation et la technologie, le capital humain, la responsabilité sociétale des entreprises et en accompagnant SocGen Maroc dans ses activités une plateforme technologique pour le groupe bancaire en Afrique.

En 2022, la banque a lancé son offre bancaire SoGé Ados à destination des jeunes, gérée sous la supervision de leurs parents. Les titulaires de compte ont accès à une application mobile leur permettant d’apprendre à gérer leurs comptes, tout en pouvant également accéder aux promotions, offres et événements spéciaux.

En juin 2023, la banque a lancé son premier appel à projets dans le cadre du SG Social Impact Fund, la première mutuelle à capital variable à vocation sociale et solidaire du pays.

Créé en 2021, le fonds à impact social est un fonds commun de placement monétaire qui distribuera tout ou partie de ses bénéfices sous forme de dividendes qui seront redistribués à des associations œuvrant en faveur des couches sociales défavorisées ou vulnérables.