Les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) célèbrent leur 40ème anniversaire à travers une exposition photographique, à la Cité de la culture Chedly Klibi, qui s’intitule “40 ans sous les projecteurs”. Une sélection de 69 photographies de spectacles de théâtre tunisiens, arabes et africains sont visible dans cette exposition prenant place au hall principal de la Cité.

Les photographies exposées appartiennent au ministère des Affaires Cultures, la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) et au Théâtre national tunisien (TNT). D’autres sont une collection privée du photographe Kais Ben Farhat spécialisé dans la photographie artistique.

Les photos représentent des représentations tunisiennes à succès qui ont été présentées aux JTC depuis leur création en 1983, comme “Klem Ellil” (1995), “Le Fou” de Kamel Touati (2016), production d’El Teatro, “Peur(s)” de Fadhel Jaibi et Jalila Baccar (2017) et “Caligula” de Fadhel Jaziri (2023) produites par le Théâtre national tunisien.

Placée sous le commissariat d’Amira Zili, cette exposition se fraie un chemin vers une articulation des différents récits qui ont marqué ces quarante années de théâtre, les métamorphoses esthétiques vécues, les fragments qui restent ainsi que les enjeux intellectuels et culturels qui en découlent “, lit-on dans la note de présentation.

” Une mise en abyme, une porte d’entrée vers la scène de théâtre, un emboitement entre le réel et le fictif, l’espace et le temps, une expérience métaphysique qui prend tout son sens lorsque le spectateur accepte d’entrer dans le jeu scénique. La théâtralisation de ces photographies qui immortalisent et célèbrent l’acte théâtral, se retrouvent sur scène à insuffler une vie aux pièces de théâtre et leurs protagonistes le temps d’une exposition “.

En raison de la conjoncture exceptionnelle dans les territoires palestiniens occupés et la guerre contre la Bande de Gaza, les Journées Théâtrales de Carthage (JTC) dont la 24ème édition qui coïncide avec les 40 ans des JTC se tient du 2 au 9 décembre 2023, sont organisées cette année sans festivités. L’organisation des JTC a longtemps été assurée par le TNT, depuis leur création en 1983 jusqu’en 2009. De 2011 à 2022, elle était confiée à une instance indépendante du TNT.